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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:22 26.09.2018 - 18:22

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНР Ван И в среду заявил, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, и считает безосновательными обвинения во вмешательстве страны в американские выборы.

"Я хотел бы напомнить, что Китай следует принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Это является традицией китайской внешней политики", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.

"Мы отказываемся признавать правдивыми какие-либо безосновательные обвинения, выдвинутые против Китая (насчет вмешательства в американские выборы - ИФ)", - подчеркнул министр.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, большая часть сенаторов, а также губернаторов.

1тэ ар

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