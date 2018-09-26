Глава МИД КНР назвал безосновательными обвинения Китая во вмешательстве в американские выборы
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНР Ван И в среду заявил, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, и считает безосновательными обвинения во вмешательстве страны в американские выборы.
"Я хотел бы напомнить, что Китай следует принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Это является традицией китайской внешней политики", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.
"Мы отказываемся признавать правдивыми какие-либо безосновательные обвинения, выдвинутые против Китая (насчет вмешательства в американские выборы - ИФ)", - подчеркнул министр.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, большая часть сенаторов, а также губернаторов.
1тэ ар
Интерфакс