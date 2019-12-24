Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 5:24

*** Он подверг критике политику США и высказался в пользу развития связей с ЕС

Пекин. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Российско-китайские отношения, являются образцом отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В сегодняшнем мире российско-китайские отношения являются самыми прочными, темными и стабильными отношениями между двумя станами", - сказал дипломат в интервью китайскому центральному телевидению.

Он отметил, что их можно считать "образцом мирного дружественного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

"Китайско-российские отношения вошли в новый исторический этап. Они заняли новые позиции, достигли новых прорывов в практическом сотрудничестве, новых успехов в дружеском обмене и стратегическом сотрудничестве, которое выходит на новый уровень", - подчеркнул глава МИД КНР

Он, коснувшись китайско-американских отношений, заявил, что введенные США против Китая санкции в связи с ситуацией в Гонконге, попытки вмешательства в дела Синьцзян-Уйгурского района КНР и давление в экономической сфере наносят ущерб развитию двухсторонних связей.

"К сожалению, Соединенные Штаты последовательно вводили ограничения и оказывали давление на Китай в различных областях, таких, как экономика, торговля, наука и техника, а также по ряду вопросов, касающихся территориальной целостности и суверенитета Китая", - сказал Ван.

"То, что сделали Соединенные Штаты, подорвало китайско-американское взаимное доверие, накопленное за последние 40 лет, а также повлияло на стабильность и развитие всего мира", - добавил он.

Министр отметил, что Китай выступает за урегулирование всех противоречий путем диалога на основе взаимного уважения, о чем свидетельствуют договоренности по первой части торгового соглашения между двумя странами.

Тем не менее, по его словам, "Китай будет твердо защищать свои важнейшие интересы и право на развитие, никакая сила не способна преградить народу Китая, насчитывающему 1,4 млрд человек, путь к модернизации".

Ван И подчеркнул: "Мы надеемся, что Соединенные Штаты вернутся к объективному и правильному пониманию Китая".

Он заявил, что Пекин готов к активному развитию сотрудничества с европейскими странами и Евросоюзом.

"Мы являемся партнерами, а не соперниками. Мы друзья, а не враги. В следующем году будет отмечаться 45-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС. Китай готов усилить обмены на высоком уровне с Европой, чтобы совместно вывести китайско-европейское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - сказал министр.

Он отметил: "Китай и Европа могут обеспечить более прочную стабильность" всему миру, если будут работать вместе.

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