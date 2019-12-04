Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 7:33

Гонконг. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНР Ван И в среду прибыл с визитом в Сеул.

В ходе двухдневного визита, как сообщают южнокорейские СМИ, Ван И проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и встретится с президентом Мун Чжэ Ином.

Министры намерены обсудить широкий круг вопрос двухсторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове.

СМИ обратили внимание, что это первый визит главы китайского внешнеполитического ведомства в Южную Корею за последние четыре года. Отношения между двумя странами осложнились после того, как Сеул дал согласие на размещении на свой территории американских систем противоракетной обороны THAAD. В Пекине решительно выступили против этого шага, который, по мнению Китая, нарушил стратегический баланс сил в регионе.

Сеул и Вашингтон оправдывали размещение систем необходимостью противостояния провокационной политике Северной Кореи.

В Сеуле считают, что Китай, как ближайший союзник КНДР, может посодействовать возобновлению переговоров Пхеньяна с Соединенными Штатами по вопросам денуклеаризации, пребывающим в тупиковом состоянии.

Накануне замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с Соединенными Штатами, заявил, что Северная Корея больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном, заявил.

"Рекламируемый США диалог - это, по сути, не что иное, как глупый трюк, придуманный для того, чтобы удержать КНДР от переговоров и использовать его в угоду политической ситуации и выборам в США. КНДР услышала более чем достаточно риторики, касающейся диалога, поднимаемой США всякий раз, когда их загоняют в тупик", - говорится заявлении дипломата.

Ри Тхэ Сон напомнил, что приближается конец года - то есть, окончание срока, установленного КНДР для США, которые должны определиться относительно политики в отношении Северной Кореи. Однако Вашингтон, по словам замминистра, рассуждениями об "устойчивом и содержательном диалоге" только стремится выиграть время, не предпринимая никаких действий в ответ на меры, которые уже приняла КНДР.

КНДР по собственной инициативе сделала все от нее зависящее, чтобы выполнить свои обязательства, сказал дипломат.

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркивается в заявлении.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

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