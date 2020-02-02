Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 6:26

Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Китайская сторона выразила благодарность России за поддержку принимаемых Китаем мер и помощь в деле борьбы с коронавирусом нового типа, говорится в сообщении МИД КНР о состоявшейся накануне беседе глав внешнеполитических ведомств КНР Ван И и РФ Сергея Лаврова.

"Китайская сторона поблагодарила российскую сторону за оказание необходимой медицинской помощи и приветствовала приглашение делегации экспертов по борьбе с эпидемией в Китай для обмена информацией и сотрудничества в области общественного здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ван И подчеркнул, что "твердая взаимная поддержка в то время, когда они больше всего нужны друг другу, является замечательной традицией между Китаем и Россией, свидетельством всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эру между двумя странами".

Ван И поблагодарил президента России Владимира Путина за ранее направленную председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму соболезнования, отметив, что "это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия между главами двух стран и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и партнерстве в новую эпоху между Китаем и Россией".

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с членом Госсовета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И состоялся в субботу, сообщил МИД РФ.

"С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере", - говорится в сообщении.

1гк гс

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