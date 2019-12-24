Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 6:41

Пекин. 24 декабря. ИНТРФАКС - Соединенные Штаты и Северная Корея должны преодолеть разногласия и наметить реальные пути в направлении решения проблемы Корейского полуострова, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы призываем американскую сторону как можно скорее разработать практические шаги по реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре, а также призываем КНДР и США сформировать действенную дорожную карту по созданию механизма постоянного мира на полуострове и его полной денуклеаризации", - сказал дипломат в интервью китайским СМИ.

Он отметил: "В последнее время в обстановке на Корейком полуострове наблюдается новый виток напряженности. Это связано с тем, что КНДР и США не могут эффективно реализовать сингапурские соглашения, а устранению законных и рациональных озабоченностей Северной Кореи не уделяется должного внимания".

По словам министра, в условиях, когда сокращаются возможности решения проблемы мирным путем посредством диалога, "Россия и Китай взяли на себя ответственность за своевременное внесение в СБ ООН проекта резолюции, призванной сохранить тенденцию к политическому урегулированию ядерной проблемы на полуострове и избежать ее обострения и даже выхода из-под контроля".

Как сообщалось ранее, РФ и КНР выступили в ООН с инициативой об отмене ряда санкций против Северной Кореи.

1гк ки

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