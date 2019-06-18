Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 8:34

*** В Пекине считают, что США должны отказаться от политики давления

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Все стороны в ближневосточном регионе в нынешней ситуации должны проявлять сдержанность, чтобы не допустить обострения напряженности, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, коснувшись ситуации с атаками на танкеры в Оманском заливе.

"Необходимо решительно отстаивать мир и стабильность на Ближнем Востоке. Китай призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", - сказал он на совместной с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом пресс-конференции в Пекине.

Министр добавил, что "в первую очередь от политики давления должны отказаться Соединенные Штаты".

***/ 1гк мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!