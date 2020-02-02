Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 7:20

Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНР Ван И в состоявшихся телефонных беседах главами Германии, Турции и Малайзии Хайко Маасом, Мевлютом Чавшуоглу и Сайфуддином Абдуллой рассказал о мерах, принимаемых правительством Китая по борьбе с коронавирусом, эпицентром которого является китайский город Ухань провинции Хубэй, сообщает МИД КНР.

В беседе с Маасом Ван И подчеркнул, что "правительство Китая не только заботится о безопасности жизни и физическом здоровье китайского народа, но и делает все возможное для поддержания глобальной безопасности в области общественного здравоохранения".

"Здоровье и жизнь немецких граждан в Китае гарантированы. Мы уверены и способны победить эпидемию. Китай готов активизировать сотрудничество с международным сообществом, в том числе с Германией, а также хочет, чтобы немецкая сторона объективно и рационально рассматривала вспышку болезни и усилия по предотвращению и контролю над болезнью в Китае", - говорится в сообщении МИД КНР.

В сообщении о беседе Ван И с Чавушоглу говорится, что глава турецкого МИД выразил соболезнования в связи с гибелью людей и их семей из-за нового типа пневмонии, полностью поддержал решительные инициативы Китая по борьбе с эпидемией.

Ван И поблагодарил Турцию за то, что она предоставила Китаю медицинские материалы в критический момент для борьбы с эпидемией. "У нас есть мощный мобилизационный потенциал, богатый опыт реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и мы, безусловно, победим вспышку в кратчайшие сроки", - заверил глава МИД Китая.

Министр иностранных дел Малайзии выразил искренние соболезнования китайской стороне в связи с вспышкой пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и подчеркнул, что в это трудное время его страна "будет твердо стоять в одном ряду с китайским народом".

"Малайзия полностью разделяет признание ВОЗ решительных мер, принятых китайской стороной, и считает, что эти меры китайской стороны очень эффективны", сказал Абдулла.

Он сообщил, что малайзийское правительство приняло решение не ограничивать доступ китайских граждан в страну, полагая, что вспышка является временной, и Китай полностью способен победить ее в кратчайшие сроки".

1гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!