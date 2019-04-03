Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:57

Мадрид. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В руководстве Колумбии призвали Россию воспринимать события в Венесуэле как региональный кризис, не имеющий отношения к геополитике, сообщают латиноамериканские СМИ.

"Большая ошибка России заключается в том, чтобы рассматривать региональную проблему в качестве геополитического вызова". Оказание военной поддержки президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "представляет собой угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе", заявил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо .

Агентство ЭФЭ поясняет, что этот комментарий последовал в ответ на материал посла РФ в Колумбии Сергея Кошкина, опубликованный в колумбийском издании "Тьемпо", где говорилось о том, что применение военной силы против Венесуэлы будет интерпретировано Россией как "акт агрессии" и как угроза миру и международной безопасности. В итоге, как отмечает агентство, президент Колумбии Иван Дуке даже попросил проверить достоверность этой публикации.

В дальнейшем президент Колумбии заявил, что его страна "не планирует нападать на какую бы то ни было страну". В свою очередь, в "Тьемпо" позже сообщили, что российские дипломаты позже пояснили, что в Боготе неверно интерпретировали позицию РФ.

В свою очередь, аналитик Маурисио Хамарильо, комментируя эту ситуацию, заявил ЭФЭ, что в Боготе напрасно стали делать выводы о позиции РФ, опираясь лишь на публикацию в СМИ, а не на заявления российских руководителей и не на контакты по дипломатическим каналам.

Колумбия считается одной из ключевых латиноамериканских стран, выступающих против президента Венесуэлы Николаса Мадуро: Богота считает законным венесуэльским лидером оппозиционера Хуана Гуайдо. Власти Венесуэлы разорвали дипотношения с Колумбией.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщили, что высокопоставленный колумбийский дипломат на консультациях в Москве заверил российскую сторону в приверженности его страны решению внутриполитических проблем соседней Венесуэлы исключительно политико-дипломатическим путем.

По информации российского внешнеполитического ведомства, 2 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Колумбии Л.С.Харой.

"При обсуждении ситуации в Венесуэле с российской стороны был позитивно встречен колумбийский сигнал о приверженности разрешению проблем в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем говорится, что на консультации была подтверждена принципиальная позиция России "в пользу урегулирования венесуэльских разногласий мирным путем посредством налаживания инклюзивного диалога между политическими силами при необходимости уважения всеми заинтересованными сторонами Устава ООН и принципов международного права".

Кроме того, по сообщению МИД РФ, обсужден широкий круг актуальных международных и региональных проблем, текущие вопросы российско-колумбийского сотрудничества, в том числе предстоящие контакты на высоком уровне.

"Условлено предпринять конкретные шаги по реализации совместных проектов и инициатив в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах, придать импульс расширению двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.

Согласно МИД РФ, "подчеркнута необходимость продолжения обмена мнениями и, где возможно, координации на многосторонних площадках, поиска перспективных направлений взаимодействия России с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна".

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