Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 1:21

Мадрид. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил новые санкции, принятые США, и напомнил про неудачную попытку свергнуть правительство Фиделя Кастро в 1961 году.

"Плая-Хирон (пляж Хирон - ИФ) означало первое поражение империализма янки в Латинской Америке, ' "первое, но не последнее"", - процитировал Б.Родригес Ф.Кастро в своем Twitter.

Он добавил, что категорически осуждает "агрессивные высказывания, клевету и меры по усилению блокады, объявленные советником по национальной безопасности США".

По его мнению, санкции США "представляют собой новую агрессию в отношении народа Кубы, американского народа, кубинской эмиграции и суверенных государств".

"Объявленные США меры блокады наносят ущерб кубинским семьям, эмиграции и гражданам США. Они посягают на суверенитет всех государств. Американское правительство захватывает их в заложники своей антикубинской, монроистической и макартистской политики. Помни Хирон", - заключил Б.Родригес.

Советник президента США по нацбесзопасности Джон Болтон в среду заявил, что три страны Латинской Америки - Куба, Венесуэла и Никарагуа - неминуемо рухнут.

Кроме того, Дж.Болтон обрушился с критикой на Кубу за поддержку венесуэльского президента Н.Мадуро.

"Гавана поддерживает на плаву Н.Мадуро и помогает ему продолжать жестокие мучения венесуэльского народа", - сказал советник.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки, говорится в пресс-релизе ведомства.

Также в сообщении отмечается, что под санкции попала глава ЦБ Илиана Хосефа Русса Теран.

Санкции подразумевают блокировку активов ЦБ и его главы на территории США, американцам запрещается вести с ними дела.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность.

По словам помощника госсекретаря Ким Брайер, данные меры в отношении Кубы связаны с политикой Гаваны, в том числе, направленной на поддержку правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз ад

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