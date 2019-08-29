Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 3:28

Мадрид. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил, что обратился с просьбой к главе МИД Канады Христе Фриланд с просьбой оказать содействие в отмене санкций США против Каракаса.

"Я выразил мнение, что ужесточение принудительных мер США против Венесуэлы наносит ущерб ее народу и противоречит международному праву и процессу диалога", - написал Родригес в своем Twitter после встречи с Фриланд в Гаване.

В сообщении кубинского МИД по итогам встречи говорится, что министр просил Фриланд "внести вклад в дело отмены" санкций.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двухсторонних отношений.

В распространенном после переговоров заявлении МИД Канады говорится, что министры договорились о продолжении контактов высокопоставленных официальных представителей для обмена мнениями по Венесуэле.

1гк ад

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