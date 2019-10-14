Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Происходящее на северо-востоке Сирии в связи с турецкой операцией очень трудно понять, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
"То, что происходит на севере Сирии при действиях Турции чрезвычайно трудно понять", - заявил Ассельборн журналистам в понедельник в Люксембурге перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.
С одной стороны, продолжил он, Турция объявила об очистке зоны якобы заполненной террористами. "При этом надо констатировать, что в последние месяцы не было атак из Сирии в направлении Турции", - отметил люксембургский министр.
Кроме того, он указал на то, что около 130 тыс. человек были вынуждены бежать от последствий военных действий, есть сотни погибших среди гражданских лиц и даже отмечены военные преступления.
Ассельборн также подчеркнул, что Турция - член НАТО. Образование коалиции между режимом президента Башара Асада и курдами означает, что Турция противостоит в военном плане официальному руководству страны.
При этом министр напомнил статью пятую договора НАТО о том, что, если одна из стран альянса подвергается нападению, то остальные страны-союзницы должны прийти ей на помощь.
"Вообразите, что Сирия или союзники Сирии оказывают сопротивление и атакуют Турцию. Что тогда произойдет по статье пять?", - поставил вопрос глава МИД Люксембурга. Ситуация, по его словам, будет крайне сложной.
Он также отметил проблему с освобождением содержавшихся в этом регионе в заключении пленных боевиков-террористов. По его данным, теперь около сотни из них уже находятся на свободе и могут направиться в Европу.
"То есть, эту операцию чрезвычайно трудно понять. Необходимо ее осудить, у меня нет других слов. Европа сегодня должна высказываться ясно и быть сплоченной", - резюмировал Ассельборн.
"Европа должна сказать: "стоп". Нельзя, чтобы это продолжалось", - заявил министр иностранных дел Люксембурга.
***/ 1ов мф