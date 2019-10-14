Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 9:28

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Происходящее на северо-востоке Сирии в связи с турецкой операцией очень трудно понять, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"То, что происходит на севере Сирии при действиях Турции чрезвычайно трудно понять", - заявил Ассельборн журналистам в понедельник в Люксембурге перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

С одной стороны, продолжил он, Турция объявила об очистке зоны якобы заполненной террористами. "При этом надо констатировать, что в последние месяцы не было атак из Сирии в направлении Турции", - отметил люксембургский министр.

Кроме того, он указал на то, что около 130 тыс. человек были вынуждены бежать от последствий военных действий, есть сотни погибших среди гражданских лиц и даже отмечены военные преступления.

Ассельборн также подчеркнул, что Турция - член НАТО. Образование коалиции между режимом президента Башара Асада и курдами означает, что Турция противостоит в военном плане официальному руководству страны.

При этом министр напомнил статью пятую договора НАТО о том, что, если одна из стран альянса подвергается нападению, то остальные страны-союзницы должны прийти ей на помощь.

"Вообразите, что Сирия или союзники Сирии оказывают сопротивление и атакуют Турцию. Что тогда произойдет по статье пять?", - поставил вопрос глава МИД Люксембурга. Ситуация, по его словам, будет крайне сложной.

Он также отметил проблему с освобождением содержавшихся в этом регионе в заключении пленных боевиков-террористов. По его данным, теперь около сотни из них уже находятся на свободе и могут направиться в Европу.

"То есть, эту операцию чрезвычайно трудно понять. Необходимо ее осудить, у меня нет других слов. Европа сегодня должна высказываться ясно и быть сплоченной", - резюмировал Ассельборн.

"Европа должна сказать: "стоп". Нельзя, чтобы это продолжалось", - заявил министр иностранных дел Люксембурга.

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