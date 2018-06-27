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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:55 27.06.2018 - 10:55

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, выступая на конференции в ОЗХО в среду, заявил, что поддерживает британскую инициативу по расширению полномочий органзации.

"Если и когда Совет Безопасности ООН становится неактуальным из-за бездействия, мы находим другие возможности. Перед нами конкретный пример, и мы поддерживаем Великобританию", - приводятся слова С.Блока в сообщении на официальном "Твиттере" британской делегации в ОЗХО.

Британская миссия подчеркивает также, что глава нидерландского МИД направил ясное послание тем, кто готовится применить химическое оружие - злоумышленники будут выявлены.

26-27 июня в ОЗХО проходит специальная конференция всех стран-участниц организации, посвященная обсуждению вопроса о возможном расширении полномочий ОЗХО. Данная инициатива была предложена Великобританией, Лондон предлагает наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

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