Глава МИД Нидерландов поддержал инициативу Британии по расширению полномочий ОЗХО
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, выступая на конференции в ОЗХО в среду, заявил, что поддерживает британскую инициативу по расширению полномочий органзации.
"Если и когда Совет Безопасности ООН становится неактуальным из-за бездействия, мы находим другие возможности. Перед нами конкретный пример, и мы поддерживаем Великобританию", - приводятся слова С.Блока в сообщении на официальном "Твиттере" британской делегации в ОЗХО.
Британская миссия подчеркивает также, что глава нидерландского МИД направил ясное послание тем, кто готовится применить химическое оружие - злоумышленники будут выявлены.
26-27 июня в ОЗХО проходит специальная конференция всех стран-участниц организации, посвященная обсуждению вопроса о возможном расширении полномочий ОЗХО. Данная инициатива была предложена Великобританией, Лондон предлагает наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.
1бф ар
Интерфакс