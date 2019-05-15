Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 20:04

***Министр указал, в числе прочих проблем, на политику Ирана

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш в среду призвал проявлять спокойствие в связи с ситуацией, сложившейся после диверсии против четырех танкеров в Оманском заливе близ территориальных вод ОАЭ.

"Нам нужно сделать упор на осторожности и благоразумии. Легко бросаться обвинениями, но это сложная ситуация - есть серьезные проблемы, и одна из них это поведение Ирана", - цитируют слова министра западные СМИ.

При этом он упомянул иранскую ракетную программу и региональную политику Тегерана.

В минувшее воскресенье были зафиксированы "вредительские акты" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

Накануне межарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что в расследовании атак на танкеры принимают участие Саудовская Аравия, США, Франция и Норвегия.

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