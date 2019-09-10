Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:26

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник заявил о необходимости для ООН провести расследование действий Дели в индийском штате Джамму и Кашмир, особый статус которого был отменен в минувшем августе.

"Если Индии нечего прятать, то ей следует предоставить неограниченный доступ комиссии по расследованию", - приводят западные СМИ слова министра, сказанные перед Советом по правам человека ООН.

"За последние шесть недель Индия превратила оккупированный Джамму и Кашмир в самую большую тюрьму на Земле", - отмечал Шах Мехмуд Куреши.

По его словам, индийские власти арестовали в штате с нарушением юридических процедур свыше 6 тыс. человек, которых распределили по тюрьмам по всей Индии. При этом министр сравнил ситуацию в Джамму и Кашмире с геноцидом в Руанде 1994 года и с массовыми убийствами в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 году.

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об обеспокоенности в связи с ситуацией в Кашмире.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Премьер Индии Нарендра Моди заявлял, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

В свою очередь советник премьера Индии по нацбезопаности Аджит Довал выступал с обвинениями в адрес Пакистана, утверждая, что Исламабад пытается дестабилизировать ситуацию в этом индийском штате.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством. Она разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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