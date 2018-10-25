Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 8:44 25.10.2018 - 08:44

Варшава. 25 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Дискуссия относительно снятия санкций Евросоюза с России, инициированная Италией, является способом улучшить ситуацию с торговлей из-за сложной экономической ситуации в этой стране, однако в итоге они будут пролонгированы, уверен министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Санкции против России продлеваются каждые полгода. Россия не соблюдает правила и нормы международного законодательства, поэтому санкции будут сохранены и продолжены. Но я также знаю о дискуссии с Италией. С точки зрения Италии, это, прежде всего, проблема сложной экономической ситуации, а не санкций. Поэтому санкции (их снятие - ИФ) для них могут стать одним из способов немного улучшить торговлю. Но, в конце концов, Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии, Совета ЕС и большинства стран-членов", - сказал Я.Чапутович агентству "Интерфакс-Украина" в четверг утром на полях Варшавского форума по безопасности.

По его словам, позиция Польши неизменна: пока не будет реального улучшения ситуации в Донбассе в части имплементации Минских договоренностей, санкции должны оставаться.

"Дискуссия будет, но я больше чем уверен, что санкции будут пролонгированы", - подчеркнул польский министр.

Вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер