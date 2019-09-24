Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:22

ООН. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль- Джубейром, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры начались на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сразу после окончания министерской встречи в астанинском формате (РФ, Иран, Турция). Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран также открывает серию двусторонних встреч Лаврова в штаб-квартире ООН, которых у него будет несколько десятков.

Российский министр прибыл в Нью-Йорк буквально несколько часов назад. Его выступление в ООН намечено на 27 сентября.

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