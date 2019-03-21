Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 4:18

Сан-Марино. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Глава российского МИД Сергей Лавров посетит в четверг Республику Сан-Марино с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом.

Министр проведет переговоры с государственным секретарем (министром) по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци и выступит в Большом и Генеральном Совете (парламенте) Сан-Марино.

"В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств будет проведен обмен мнениями по актуальным аспектам российско-санмаринских межгосударственных отношений в политической, экономической и культурной сферах, а также по темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном накануне визита.

В нем отмечалось, что между Россией и Сан-Марино "развивается конструктивный диалог по двусторонним вопросам и международной проблематике". "Сан-Марино, руководствуясь своими национальными интересами и невзирая на внешнее давление, не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Европейским союзом, США и рядом других стран в отношении России", - подчеркнули на Смоленской площади.

Республика Сан-Марино - карликовое государство, расположенное на склоне горы Монте-Титано и со всех сторон граничащее с Италией. Сан-Марино - самое маленько государство Европы после Ватикана и Монако. До объявления независимости Науру - самая маленькая республика в мире.

В Сан-Марино парламентская форма правления. Однопалатный парламент - Большой и Генеральный Совет состоит из 60 членов, избираемых сроком на пять лет путём всеобщего голосования. Парламент каждые полгода назначает двух капитано-регентов, которые являются главами государства. Капитаны-регенты избираются на один срок и не могут переизбираться ранее чем через три года. Центральным органом исполнительной власти Сан-Марино является является Государственный Конгресс, состоящий из 10 министров из числа членов Большого и Генерального Совета.

1нс БП

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