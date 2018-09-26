Глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Сомали
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Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Исса Авадом "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями о перспективах развития двухсторонних отношений подтверждён обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчёркнута необходимость продолжения настойчивых усилий Федерального правительства Сомали при комплексном содействии международного сообщества по установлению мира в этой стране.
"С российской стороны выражена поддержка шагов федеральных властей и Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении", - сообщает МИД РФ.
ад
Интерфакс