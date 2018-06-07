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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 6:35 07.06.2018 - 06:35

Гонконг. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Маловероятно, что одна намеченная на 12 июня встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре позволит полностью урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, считает глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан.

"Не думаю, что одна встреча в Сингапуре на будущей неделе позволит решить всю проблему Корейского полуострова", - сказал министр газете Straits Times перед отбытием с двухдневным визитом в Пхеньян.

Он, тем не менее, отметил: "Понятно, что все мы надеемся, что встреча приведет к деэскалации напряженности, повысит уровень перспектив мира, а также экономического развития для самих граждан Северной Кореи".

В.Балакришнан будет находиться в Пхеньяне 7-8 июня, встретится с северокорейским коллегой Ли Ен Хо и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.

Дипломат сообщил, что с просьбой об организации встречи в Сингапуре обратилась американская сторона.

О задачах, которые состоят в ходе визита в КНДР, не сообщается. Ранее на текущей неделе глав МИД Сингапура уже посетил Вашингтон.

Гк бс

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