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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:49 06.06.2018 - 12:49

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан направится с официальным визитом в Северную Корею, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на МИД Сингапура.

Визит пройдет с 7 по 8 июня, КНДР министр посетит по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо.

В сообщении не уточняется, какие вопросы планирует обсудить в КНДР сингапурский министр.

На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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