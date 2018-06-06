Глава МИД Сингапура отправится в КНДР перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына
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Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан направится с официальным визитом в Северную Корею, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на МИД Сингапура.
Визит пройдет с 7 по 8 июня, КНДР министр посетит по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо.
В сообщении не уточняется, какие вопросы планирует обсудить в КНДР сингапурский министр.
На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
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Интерфакс