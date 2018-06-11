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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 10:38 11.06.2018 - 10:38

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявил в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что Россия наряду с другими государствами способствовала организации саммита США-КНДР.

"И конечно, есть Россия и Япония, у которых также была доля участия в достижении результата (с саммитом - ИФ)", - сказал министр.

Он отметил, что Китай сыграл "очень значительную роль" для начала диалога - в СБ ООН и в двусторонних отношениях с КНДР. Также министр упомянул вклад Южной Кореи и ее президента Мун Чжэ Ина в достижение нынешних результатов и отметил, что действия южнокорейской стороны инициировали диалог.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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