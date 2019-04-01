Стамбул. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает агентство "Анадолу".
Встречи, по данным агентства, пройдут в четверг 4 апреля.
В понедельник министр иностранных дел Турции проводит в Анкаре встречу с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. В ходе совместной пресс-конференции М.Чавушоглу пообещал, что Турция продолжит оказывать поддержку Венесуэле.
В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет встреча глав МИД стран НАТО.
1мм во