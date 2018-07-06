Глава МИД Турции грозит ответными мерами, если США введут санкции из-за покупки Анкарой С-400
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Стамбул. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил США ответными мерами в случае введения санкций из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".
"Если вы вводите санкции, тогда вы получите ответ", - заявил М.Чавушоглу турецким журналистам, говоря об угрозе санкций США в отношении Турции из-за покупки российских ЗРС.
"Это не путь для здоровых отношений", - цитирует "Блумберг" главу МИД Турции.
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Интерфакс