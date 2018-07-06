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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 9:50 06.07.2018 - 09:50

Стамбул. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил США ответными мерами в случае введения санкций из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".

"Если вы вводите санкции, тогда вы получите ответ", - заявил М.Чавушоглу турецким журналистам, говоря об угрозе санкций США в отношении Турции из-за покупки российских ЗРС.

"Это не путь для здоровых отношений", - цитирует "Блумберг" главу МИД Турции.

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