Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 10:00

Стамбул. 8 января ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 9 января прибудет в Ирак в рамках инициативы по снижению напряженности между США и Ираном, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий МИД.

"Ожидается, что министр совершит однодневный визит в Ирак 9 января 2020 года в рамках наших интенсивных дипломатических инициатив, чтобы ослабить растущую напряженность в результате недавних событий в регионе", - говорится в заявлении министерства.

В ходе визита Чавушоглу планирует также обсудить двусторонние отношения с Ираком.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

1ви аю яч

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