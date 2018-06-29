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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 13:20 29.06.2018 - 13:20

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что Анкара не намерена прерывать торговые связи с Тегераном из-за требований каких-либо иных стран.

"Иран - наш хороший сосед, и у нас экономические связи. Мы не собираемся рвать торговые связи с Ираном, потому что другие страны сказали так сделать", - сказал министр в интервью турецкому телевидению.

"Если решения Соединенных Штатов направлены на достижение мира и стабильности, тогда мы поддержим их, но мы не будет следовать каждому их решению. Быть союзниками не значит следовать каждому решению, слово в слово", - отметил он.

Западные СМИ напоминают, что Турция зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. При этом за первые четыре месяца 2018 года Турция приобрела почти 55% необходимой нефти у Ирана.

Кроме этого, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция хотел бы нарастить объемы торговли с Ираном с $10 млрд до $30 млрд.

США в мае объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и постепенном восстановлении санкций против Тегерана.

На этой неделе представитель госдепартамента США сообщил, что Вашингтон требует от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.

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