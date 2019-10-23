Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 9:41

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Договоренности с США и Россией по северо-востоку Сирии - это крупная дипломатическая победа Анкары, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на круглом столе редакторов в агентстве "Анадолу".

По его словам, и Москва, и Вашингтон признали легитимность операции "Источник мира".

"Операция "Источник мира" стала поворотным моментом для будущего Сирии. Террористы будут отведены на 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Это относится и к городу Камышлы", - сообщил глава дипломатии, комментируя достигнутые накануне договоренности с Россией по Сирии.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция разрушила планы террористов по созданию государственного образования на севере Сирии.

Он отметил, что Турция готова нейтрализовать всех террористов, находящихся в зоне операции "Источник мира".

Террористами в Турции называют членов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны. Эти структуры признаны в Турции террористическими организациями.

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