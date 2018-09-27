Глава МИД Турции назвал договоренности с РФ по Идлибу последним шансом для политического урегулирования в Сирии
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Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Договоренности Турции и России по Идлибу - это последний шанс для политического урегулирования в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы не должны упустить эту возможность", - сказал министр в интервью информационному агентству "Анадолу".
Россия и Турция договорились к 15 октября создать демилитаризованную зону в провинции Идлиб между позициями правительственных войск и оппозиции. Эти договоренности позволили избежать крупномасштабного наступления сирийской армии в Иблибе - последней провинции, где значительные территории контролируют террористические группировки.
М.Чавушоглу отметил, что турецко-российское соглашение должно быть использовано для того, чтобы ускорить политический процесс урегулирования в Сирии.
"Наиболее важный шаг, который мы можем сделать в ближайшее время, это создание конституционной комиссии", - заявил глава МИД Турции.
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Интерфакс