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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 15:32 04.06.2018 - 15:32

Анкара. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча с госсекретарем США Майком Помпео может дать старт реализации дорожной карты по выводу курдов из северного сирийского города Манбиджа, сообщил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Одобрив Манбидж, мы как два министра начнем выполнять эту дорожную карту, что станет поворотным моментом в наших двусторонних отношениях", - цитирует агентство "Анадолу" М.Чавушоглу перед встречей с госсекретарем США.

По сообщению агентства, встреча глав внешнеполитических ведомств уже началась в понедельник в Вашингтоне.

Город Манбидж контролируется Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Костяк этих сил составляют сирийские курды из Партии демократического союза, которую Турция считает террористической организацией.

Войска Турции при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии очистили от ПДС городе Африн и теперь при поддержке США хотят очистить от курдов Манбидж.

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