Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия
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Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Турция не ожидает позитивных сдвигов в вопросе о начале переговоров о присоединении к ЕС пока там председательствует Австрия, заявил в пятницу в интервью турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр уверен, что напряженность в отношениях между Анкарой и Веной не позволит Турции за ближайшие полгода продвинуться на пути сближения с ЕС, при этом Турция намерена продолжать обсуждение вопроса о безвизовом режиме со странами Евросоюза.
1 июля придет очередь Австрии председательствовать в Евросоюзе, власти страны за шесть месяцев председательства в ЕС намерены уделить пристальное внимание вопросам миграции.
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Интерфакс