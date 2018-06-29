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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 12:23 29.06.2018 - 12:23

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Турция не ожидает позитивных сдвигов в вопросе о начале переговоров о присоединении к ЕС пока там председательствует Австрия, заявил в пятницу в интервью турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр уверен, что напряженность в отношениях между Анкарой и Веной не позволит Турции за ближайшие полгода продвинуться на пути сближения с ЕС, при этом Турция намерена продолжать обсуждение вопроса о безвизовом режиме со странами Евросоюза.

1 июля придет очередь Австрии председательствовать в Евросоюзе, власти страны за шесть месяцев председательства в ЕС намерены уделить пристальное внимание вопросам миграции.

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