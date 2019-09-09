Стамбул. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает в понедельник турецкие СМИ.
По его данным, министры обсудили сирийскую тематику - в частности ситуацию в Идлибе и астанинский процесс.
ПОСЛЕДУЕТ
1вл во др
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта