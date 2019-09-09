Стамбул. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает в понедельник турецкие СМИ.
По его данным, министры обсудили сирийскую тематику - в частности ситуацию в Идлибе и астанинский процесс.
Кроме того, Чавушоглу и Лавров в ходе беседы обсудили вопросы формирования сирийского конституционного комитета.
Сирийская провинция Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Как сообщалось, правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.
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