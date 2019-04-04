Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 22:20

Стамбул. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о приобретении у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, в четверг заявил, что союзники не имеют права решать за Анкару, какие вооружения ей покупать.

"Попытки давать указания относительно того, что и где покупать, не соответствуют духу союзничества", - цитирует Анатолийское агентство новостей слова министра, сказанные в Вашингтоне.

Он отметил, что Турция также может договориться с США по вопросу приобретения ЗРК Patriot, однако предварительно нужно одобрение Конгресса США.

В свою очередь пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что требовать от Турции отказаться от соглашения с РФ по С-400 равнозначно неуважению суверенных прав Турции.

Накануне М.Чавушоглу заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Однако в США вызывает серьезное беспокойство желание Турции получить российские С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы истребителей-бомбардировщиков F-35, партнером в создании которых является Турция, и в результате самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

1аю гс

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