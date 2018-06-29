Глава МИД Турции призывает Россию и США содействовать нормализации в сирийской провинции Деръа
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Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что в связи с ростом напряженности в сирийской провинции Деръа Россия, США и Иран несут ответственность за стабилизацию обстановки в этом регионе Сирии.
"(Сирийский - ИФ) режим атаковал этот район. У кого здесь было соглашение? У США и России. Теперь на них обоих лежит ответственность, и они должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны режима", - приводит слова министра издание "Сабах".
"Если соглашения прекращают действовать, тогда политический процесс, результаты Женевы, Астаны, саммита в Сочи лишатся своей значимости и смысла", - добавил он.
"Сабах" отмечает, что уже десять дней в Деръа сирийские правительственные силы и шиитские группировки проводят наземные атаки и удары с воздуха.
В минувший вторник в ООН заявили, что рост напряженности в Деръа затронет до 750 тыс. человек, и что уже 45 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
1аю ар ан
Интерфакс