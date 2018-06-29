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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 11:23 29.06.2018 - 11:23

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что в связи с ростом напряженности в сирийской провинции Деръа Россия, США и Иран несут ответственность за стабилизацию обстановки в этом регионе Сирии.

"(Сирийский - ИФ) режим атаковал этот район. У кого здесь было соглашение? У США и России. Теперь на них обоих лежит ответственность, и они должны положить конец нарушениям режима прекращения огня со стороны режима", - приводит слова министра издание "Сабах".

"Если соглашения прекращают действовать, тогда политический процесс, результаты Женевы, Астаны, саммита в Сочи лишатся своей значимости и смысла", - добавил он.

"Сабах" отмечает, что уже десять дней в Деръа сирийские правительственные силы и шиитские группировки проводят наземные атаки и удары с воздуха.

В минувший вторник в ООН заявили, что рост напряженности в Деръа затронет до 750 тыс. человек, и что уже 45 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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