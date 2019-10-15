Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 14:37

Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник переговоры по телефону с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает агентство "Анадолу".

Подробностей о разговоре агентство пока не приводит.

Разговор состоялся спустя несколько часов после введения санкций США против Анкары. Ограничительные меры коснулись, в частности, министерств обороны и энергетики Турции. На такой шаг США пошли в ответ на турецкую военную операцию против курдских формирований на севере Сирии.

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