Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 11:26

Стамбул. 21 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не уверен, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар действительно хочет найти политическое решение конфликта в Ливии, сообщает газета "Дейли Сабах".

"Отношение Хафтара на саммите в Берлине вызвало подозрения относительно того, хочет ли он искать политическое решение в Ливии", - приводит издание слова Чавушоглу.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно. "Каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств", - сказала канцлер. Она подчеркнула, что участники конференции добивались того, чтобы все вовлеченные в ливийский кризис стороны "говорили единым голосом".

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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