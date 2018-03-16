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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:35 16.03.2018 - 12:35

Астана. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Главы МИД РФ, Ирана и Турции на встрече в Астане обсудили меры по установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте и размежеванию террористов от мирных жителей и умеренной оппозиции, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ситуация "на земле" в Сирии улучшилась по сранению с тем, что было в прошлые годы. Но последние нарушения (режима прекращения огня - ИФ) в Восточной Гуте вызывают нашу обеспокоенность", - сказал М.Чавушоглу на встрече глава МИД РФ, Ирана и Турции с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане.

"Сегодня мы обсудили, как мы можем установить режим прекращения огня (в Восточной Гуте), и как мы можем размежевать террористов от невинных людей, от мирных жителей и умеренных сил", - отметил глава МИД Турции.

М.Чавушоглу при этом выразил уверенность в том, что "совместными и искренними усилиями нам удастся найти политическое решение сирийского кризиса".

1йэ яч

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