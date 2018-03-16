Глава МИД Турции сообщил об обсуждении с коллегами из РФ и Ирана в Астане меры по установлению перемирия в Восточной Гуте
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Астана. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Главы МИД РФ, Ирана и Турции на встрече в Астане обсудили меры по установлению режима прекращения огня в Восточной Гуте и размежеванию террористов от мирных жителей и умеренной оппозиции, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Ситуация "на земле" в Сирии улучшилась по сранению с тем, что было в прошлые годы. Но последние нарушения (режима прекращения огня - ИФ) в Восточной Гуте вызывают нашу обеспокоенность", - сказал М.Чавушоглу на встрече глава МИД РФ, Ирана и Турции с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане.
"Сегодня мы обсудили, как мы можем установить режим прекращения огня (в Восточной Гуте), и как мы можем размежевать террористов от невинных людей, от мирных жителей и умеренных сил", - отметил глава МИД Турции.
М.Чавушоглу при этом выразил уверенность в том, что "совместными и искренними усилиями нам удастся найти политическое решение сирийского кризиса".
1йэ яч
Интерфакс