Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 9:42

Давос. 22 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Анкары и Москвы по Ливии дает свои плоды, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы работали с Россией по вопросу организации эффективного прекращения огня (в Ливии - ИФ), и это сработало", - сказал министр на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он пояснил, что при этом "случаются нарушения прекращения огня".

В целом, по мнению Чавушоглу, основные проблемы в Ливии исходят от Халифы Хафтара и возглавляемой им Ливийской национальной армии. "С тех пор, как Хафтар начал свое наступление (на Триполи), ситуация стала сложной", - сказал турецкий министр.

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