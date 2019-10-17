Турецкие военные будут контролировать новую зону безопасности на севере Сирии
Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Такие заявления он сделал по итогам переговоров в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео.
"США приняли наши условия. Мы достигли договоренностей о сдаче тяжелого вооружения YPG и о разрушении их фортификационных сооружений", - приводят слова министра турецкие СМИ.
"Зона безопасности (на севере Сирии - ИФ) будет контролироваться вооруженными силами Турции. Тяжелое оружие будет изъято", - отметил он.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю