Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:19

Турецкие военные будут контролировать новую зону безопасности на севере Сирии

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Такие заявления он сделал по итогам переговоров в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео.

"США приняли наши условия. Мы достигли договоренностей о сдаче тяжелого вооружения YPG и о разрушении их фортификационных сооружений", - приводят слова министра турецкие СМИ.

"Зона безопасности (на севере Сирии - ИФ) будет контролироваться вооруженными силами Турции. Тяжелое оружие будет изъято", - отметил он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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