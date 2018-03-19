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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 15:34 19.03.2018 - 15:34

Хельсинки. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini) заявил, что ждет от следующего срока Владимира Путина на посту президента РФ "мирных шагов".

"Поддержка более 70 процентов и высокая явка свидетельствуют об определенной стабильности в России", - заметил находящийся в Брюсселе Т.Сойни, которого цитирует портал телерадиовещания Yle.

По его словам, "россияне выразили мощную поддержку Владимиру Путину, о чем говорит не только процент набранных им голосов, но и показатели явки". "Эти цифры поддержки говорят о том, что Путин - это избранный самими россиянами лидер", - сказал глава МИД Финляндии.

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