Глава МИД Финляндии ждет от следующего срока Путина мирной политики
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini) заявил, что ждет от следующего срока Владимира Путина на посту президента РФ "мирных шагов".
"Поддержка более 70 процентов и высокая явка свидетельствуют об определенной стабильности в России", - заметил находящийся в Брюсселе Т.Сойни, которого цитирует портал телерадиовещания Yle.
По его словам, "россияне выразили мощную поддержку Владимиру Путину, о чем говорит не только процент набранных им голосов, но и показатели явки". "Эти цифры поддержки говорят о том, что Путин - это избранный самими россиянами лидер", - сказал глава МИД Финляндии.
***/ мф
Интерфакс