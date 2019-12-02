Хельсинки. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - В Финляндии разгорается скандал вокруг министра иностранных дел Пекки Хаависто (Pekka Haavisto), уволившего директора консульского отдела МИД Паси Туоминена (Pasi Tuominen).

По данным СМИ, поводом для увольнения главы консульской службы стал его отказ выполнять поручение министра относительно организации возвращения в Финляндию детей финских матерей из лагеря аль-Хол (al-Hol) для членов запрещенной в России организации ИГИЛ в Сирии, а также отказ составить план облегчения предоставления виз гражданам России.

Так, газета Ilta-Sanimat пишет в понедельник, что в МИД была разработана операция Operaatio Korpi, целью которой было вернуть находящихся в Сирии финских детей осенью этого года без матерей. Однако Туоминен заявил, что министр не имеет права "решать вопросы жизни и смерти", так как возвращение только детей без матерей противоречит местному законодательству и международному праву.

Кроме того, Хаависто выразил недовольство ужесточением политики Финляндии в отношении российских граждан, желающих посетить его страну, и пожелал разработать более гибкую политику.

До нынешней осени Финляндия проводила свою собственную, отличную от ЕС линию. Она была единственной страной ЕС, которая не требовала от россиян при получении визы данных о планах поездки и подтверждения наличия финансовых средств. После того, как Европейская комиссия указала на это, МИД решил привести свою политику в соответствие с политикой других стран Шенгенского соглашения.

Однако Туоминен заявил, что по вопросам, которыми его обязали заниматься, не было принято политического решения и что политики не взяли ответственности на себя. Опытного работника, срок работы которого недавно продлили до июня 2022 года, уволили две недели назад, а на его место уже назначен другой человек.

И Хаависто, который сейчас находится в командировке в Гааге, и Туоминен пока отказываются комментировать ситуацию.

По данным Ilta Sanomat, работа Хаависто, находящегося на посту министра шесть месяцев, вызывает все большую критику среди коллектива ведомства. Его обвиняют, в частности, в излишнем давлении на сотрудников, поспешности в принятии решении и в том, что он завел в МИД любимчиков.

АН

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