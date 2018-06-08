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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 14:58 08.06.2018 - 14:58

Таллин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Начавшаяся в пятницу в Финляндии встреча начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом (Joseph F. Dunford Jr) может снизить напряженность в мире, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini).

"Если она (встреча) может хоть каким-то образом, например, помочь ситуации на Украине или смягчить напряженность в любом месте мира, то эти переговоры можно будет считать успешными", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

При этом он отметил, что Финляндия не участвует в переговорах по существу и только является организатором встречи, которая проходит в Вантаа (Vantaa) близ Хельсинки.

В то же время глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) отметив, что встреча имеет важное значение, заявил, что предпосылкой улучшения отношений между Западом и Россией является изменение поведения Москвы. "Изменение отношений предполагает изменение действий большого соседа таким образом, чтобы оно отвечало обязательствам международного права", - сказал С.Миксер.

яч

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