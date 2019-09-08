Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 13:42

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Европа не должна больше переносить срок выхода Великобритании из Евросоюза, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.

"В нынешних условиях - нет. Мы не должны проходить через это каждые три месяца", - сказал дипломат в эфире радиостанции Europe1.

Ле Дриан добавил: "Они (британцы - ИФ) говорят, что они хотят найти другие решения, альтернативные договоренности, чтобы они могли уйти. Пусть они возьмут на себя ответственность за сложившееся положение... Они должны сказать нам, чего они хотят. Но мы этого не видели, так что ответ - "нет".

Палата лордов - верхняя палата британского парламента - в пятницу поддержала законопроект, препятствующий выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

Ранее этот документ поддержала Палата общин, теперь его должна подписать королева Елизавета II, после чего он приобретет силу закона.

Следующим этапом противостояния вокруг Brexit станет намеченное на понедельник голосование в Палате общин по вопросу о проведении в Великобритании досрочных выборов.

С соответствующим предложением выступил ранее глава британского правительства Джонсон. Изначально он хотел провести выборы до ныне действующего крайнего срока по Brexit - 31 октября 2019 года. Однако ранее на этой неделе парламент не поддержал предложение. Кроме того, в Палате общин одобрили законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года. Премьер же заверяет, что не хочет просить о таком Брюссель и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября.

***/ 1гк мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!