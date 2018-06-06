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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 13:14 06.06.2018 - 13:14

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Объявленное Ираном решение увеличить мощности по обогащению урана вызывает сожаление, но при этом не является нарушением обязательств иранской стороны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В эфире радиостанции "Эроп-1" он пояснил, что считает данный шаг Тегерана "неуместным, так как всегда опасно приближаться к "красной линии".

Вместе с тем, французский министр заверил, что Иран по-прежнему "не нарушает условия достигнутого в Вене соглашения".

5 июня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана). Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В минувший понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки по атому.

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