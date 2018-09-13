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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 18:00 13.09.2018 - 18:00

Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в четверг в Пекине, что за любым применением сирийским правительством химоружия в провинции Идлиб последует такой же ответ, какой был продемонстрирован США, Великобританией и Францией в апреле 2018 года.

"Франция предостерегает от применения химического оружия", - заявил он, подчеркнув, что это "станет пересечением красной линии".

По его словам, которые приводят западные СМИ, химатака в Идлибе "будет иметь те же последствия, что мы наблюдали в апреле".

Сирийские власти до сих пор располагают незадекларированными возможностями в том, что касается химического оружия, считают во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы считаем, что Сирия сохранила скрытые возможности (по созданию и хранению химоружия - ИФ)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции.

Постпред США при ООН Никки Хейли накануне в очередной раз предупредила сирийские власти, Россию и Иран, что реакция США на применение в Сирии химического оружия будет аналогичной прошлогодней и апрельский 2018 года, когда были нанесены удары по сирийским объектам.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. При этом более 60% Идлиба контролирует группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра" - террористическая организация, запрещенная в РФ), а часть оставшейся территории - силы, поддерживаемые Анкарой.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

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