Глава МИД Франции призвал ЕС добиваться выполнения СВПД по ИЯП и резолюции 2401 СБ ООН по Сирии
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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Государства-члены Евросоюза должны проявить единство и солидарность в том, что касается Совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП) и прекращения огня в Сирии, заявил в понедельник в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам.
"Мы решительно настроены добиваться соблюдения венских соглашений. Мы должны активно действовать в этом отношении. Тем не менее, не надо исключать ответственности Ирана в распространении баллистических технологий и его очень сомнительной роли на Ближнем Востоке", - сказал журналистам глава МИД Франции.
По его словам, это должно стать предметом дискуссии министров на заседании Совета ЕС, чтобы согласовать общую позицию.
Ж.-И.Ле Дриан добавил, что речь также пойдет о гуманитарной ситуации в Сирии.
"Мы очень хотели бы добиться того, чтобы договоренности по резолюции 2401 Совета Безопасности ООН соблюдались. Об этом надо громко заявить и действовать, чтобы эти договоренности выполнялись всеми сторонами", - сказал глава МИД Франции, подчеркнув, что необходимо "избежать новой человеческой драмы в Сирии".
Для этого, считает Ж.-И.Ле Дриан, надо мобилизовать все имеющиеся в распоряжении ЕС гуманитарные средства.
Вопросы о положении в Сирии и о СВПД по иранской ядерной программе включены в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам, который проходит в понедельник в Брюсселе.
вш
Интерфакс