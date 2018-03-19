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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 11:37 19.03.2018 - 11:37

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Государства-члены Евросоюза должны проявить единство и солидарность в том, что касается Совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП) и прекращения огня в Сирии, заявил в понедельник в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы решительно настроены добиваться соблюдения венских соглашений. Мы должны активно действовать в этом отношении. Тем не менее, не надо исключать ответственности Ирана в распространении баллистических технологий и его очень сомнительной роли на Ближнем Востоке", - сказал журналистам глава МИД Франции.

По его словам, это должно стать предметом дискуссии министров на заседании Совета ЕС, чтобы согласовать общую позицию.

Ж.-И.Ле Дриан добавил, что речь также пойдет о гуманитарной ситуации в Сирии.

"Мы очень хотели бы добиться того, чтобы договоренности по резолюции 2401 Совета Безопасности ООН соблюдались. Об этом надо громко заявить и действовать, чтобы эти договоренности выполнялись всеми сторонами", - сказал глава МИД Франции, подчеркнув, что необходимо "избежать новой человеческой драмы в Сирии".

Для этого, считает Ж.-И.Ле Дриан, надо мобилизовать все имеющиеся в распоряжении ЕС гуманитарные средства.

Вопросы о положении в Сирии и о СВПД по иранской ядерной программе включены в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам, который проходит в понедельник в Брюсселе.

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