Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 17:27

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам и России нужно продолжать сокращение собственных ядерных арсеналов, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"США и Россия по-прежнему с большим отрывом лидируют в списке стран с самыми большими арсеналами ядерного оружия, и им надо продолжать процесс сокращения арсеналов", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном проблематике, связанной с Договором о нераспространении ядерного оружия.

По мнению французского министра, это - одна из инициатив, которые позволят обезопасить мир от ядерных конфликтов.

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