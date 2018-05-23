Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

*** Он не знает, приедет ли Макрон в РФ на ЧМ-2018, но отметил, что президент Франции очень любит футбол

Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан констатировал в среду, что между Парижем и Москвой существует большое количество разногласий, но, несмотря на это, необходимо вести диалог с Россией.

"Необходимо вести с Россией открытый, но требовательный (к российской стороне - ИФ) диалог", - сказал он в эфире радиостанции "Франс-энтер".

"У нас с Россией большое количество разногласий, и я думаю, что о них будут говорить (в ходе визита президента Франции в Россию - ИФ) президент Макрон и президент Путин", - отметил он, упомянув, в том числе разногласия по Украине и проблеме химического оружия.

"Мы также заинтересованы в этом диалоге, Россия - большая страна, находящаяся не так далеко от нас. Россия может быть партнером. Нужно вести обсуждения относительно того, сможем ли мы иметь общую позицию по ряду проблем", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.

У французского министра спросили, намерен ли президент Франции приехать на чемпионат мира по футболу в Россию, напомнив, что правительство британского премьер-министра Терезы Мэй, например, решило бойкотировать это событие мира спорта. Отвечая на этот вопрос, Ж.-И.Ле Дриан отметил, что не знает рабочий график главы государства на время этого турнира, но при этом он добавил, что Э.Макрон "очень любит футбол".

В феврале Елисейский дворец сообщил, что Э.Макрон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Ожидается, что он посетит Санкт-Петербург, где пройдет Петербургский международный экономический форум, на котором Франция будет почетным гостем.

вл во пч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс