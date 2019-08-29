Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 15:58

Париж. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что возникла ситуация, когда в украинском урегулировании можно добиться результата.

"Появилось небывалое окно возможностей при украинском президенте, который желает мира и у которого есть необходимое политическое положение, чтобы продвинуть сложные решения, который сделал жесты, и с президентом Путиным, который, со своей стороны, выразил осторожный оптимизм президенту Республики в Брегансоне на прошлой неделе", - сказал глава французского МИД, выступая в четверг на конференции послов Франции.

"Сегодня мы находимся в ситуации, которая позволит нам организовать в ближайшие недели саммит "нормандского формата", так как мы не должны упустить наш шанс добиться конкретного прогресса", - заявил Ле Дриан.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!