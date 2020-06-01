Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 9:59

Берлин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас 2 июня проведет в Берлине первую с начала пандемии коронавируса очную встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает в понедельник пресс-служба МИД ФРГ.

"В центре переговоров обоих министров будет конфликт на востоке Украины. Другие темы - двусторонние отношения и международное сотрудничество, в том числе в свете пандемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы.

После встречи запланирована пресс-конференция, на которую пустят только 7 журналистов; конференция будет транслироваться в прямом эфире.

1тф аю

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