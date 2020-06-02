Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 13:41

Берлин. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас выразил соболезнования семье афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский.

"Мои мысли - с друзьями и семьей Джорджа Флойда, который, действительно жестоким и шокирующим образом лишился жизни, точнее, ее у него отняли. Мы в целом считаем, что независимо от того, где проявляется насилие на улицах, мирный протест, именно мирный, должен быть возможен всегда", - сказал Маас журналистам во вторник в Берлине.

По его словам, протест, который в настоящее время имеет место в США "понятен и более чем легитимен".

"Я надеюсь, что мирные протесты не будут вновь превращаться в насилие", - сказал Маас.

46-летний афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на его шею коленом и удерживал мужчину в таком положении несколько минут. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

После его гибели в США начались акции протеста и вспыхнули массовые беспорядки.

Ранее во вторник сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством.

В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

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